Норильчане могут бесплатно и анонимно сдать экспресс-тест на ВИЧ

Фонд помощи в области СПИДа AHF – это один из крупнейших неправительственных фондов, которые в рамках акции проводят бесплатное анонимное тестирование населения на ВИЧ. В Норильске сдать тест можно на Талнахской, 32, в ВИЧ-отделении на втором этаже.

- Тест занимает всего пятнадцать минут, но показывает предварительный результат наличия вируса с 99%-й точностью. Кроме того, тестирование сопровождается до- и послетестовым консультированием, на котором специалисты помогут проанализировать наличие рисков заражения и проконсультируют по всем интересующим вопросам, - рассказывает член Молодёжного парламента города Норильска, медицинская сестра городской больницы Анастасия Савичева.

Во время пандемии акция проходит с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора – использование индивидуальных средств защиты и регулярная дезинфекция помещений.

- Мы продолжаем работу над тем, чтобы у каждого человека сформировалась культура ответственного отношения к своему здоровью, здоровью близких и исключение дискриминации ВИЧ-инфицированных граждан. Сегодня уровень информированности населения относительно ВИЧ-инфекции не так высок, как хотелось бы. Надеюсь, что благодаря слаженной работе медиков и общественности мы сможем добиться более высоких показателей в этом вопросе, - отметила заведующая диспансерным отделением для ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом Ирина Мухратова.

Согласно статистике, 30% ВИЧ-инфкцированных даже не подозревают об этом.