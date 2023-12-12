Норильчане могут исполнить новогодние желания маленьких мечтателей

Приближается самый волшебный праздник в году, когда исполняются самые заветные желания. Стартовал приём заявок от маленьких мечтателей, а взрослые могут стать добрыми волшебниками и исполнить их желаний.

Подать заявку ребята в возрасте от трёх до 17 лет могут на сайте елкажеланий.рф. Загадать желание можно до 20 декабря.

Главная цель акции — поддержать детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Принять участие в ней могут дети:

– с ограниченными возможностями здоровья;

– с инвалидностью;

– сироты и дети без попечения родителей;

– с состоянием здоровья, угрожающим жизни;

– участников СВО;

– из малообеспеченных семей.

К заявке необходимо прикрепить документы, подтверждающие категорию, к которой относится мечтатель.

«Загадать ребята могут как материальные, так и не материальные желания, а также желание-сюрприз. В этом случае исполнитель будет учитывать хобби, предпочтения ребёнка, его увлечения, что ему ближе. Что до материальных желаний, здесь речь идёт о приобретении игрушек или товаров для хобби. При этом исключаются приобретение животных, лекарственных средств, средств для реабилитации, мебели», — пояснила Инна Давыдова, начальник управления по делам культуры и искусства администрации города.

К участию в акции приглашаются все волшебники: физические и юридические лица, можно объединиться коллективом и стать группой волшебников.

Получить консультацию можно в приёмной управления по делам культуры и искусства по номеру: 43-72-45.

Напомним, акция проходит пятый год подряд. За это время исполнено более 106 тысяч желаний.