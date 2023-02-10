Норильчане могут получить бесплатную юридическую помощь

Основные направления бесплатной выездной юридической помощи – вопросы ЖКХ и взыскания алиментов, назначения пенсий, предоставления мер социальной поддержки, сделок с недвижимым имуществом и другие вопросы гражданско-правового характера.

В работе выездного офиса принимают участие адвокаты как основные участники государственной системы бесплатной юридической помощи, а также региональные представители Ассоциация юристов России, специалисты агентства по обеспечению деятельности мировых судей края и др.

Для выездов бригады юристов оборудован специальный брендированный автомобиль «Газель», в салоне которого есть рабочие места для специалистов и посетителей, в том числе для маломобильных граждан.

Сформированный поквартальный план-график выезда мобильного офиса будет размещен на сайте агентства в разделе «Бесплатная юридическая помощь». Также предусмотрена возможность внеплановых выездов мобильного офиса в случаях чрезвычайных ситуаций, когда требуются оперативные консультации по различным правовым вопросам.

План-график выездов специального автомобиля формируется по заявкам органов местного самоуправления муниципальных образований края, а также поступивших обращений граждан на оказание им бесплатной юридической помощи.