Норильчане могут пополнить Народную летопись на сайте Бессмертного полка

Норильчане не теряют надежды на то, что эпидемиологическая ситуация в этом году позволит 9 мая выйти на главную улицу города с портретами своих героев и принять участие в шествии Бессмертного полка.

Так или иначе, на сайте www.moypolk.ru ежегодно пополняется Народная летопись. На странице Норильска уже опубликованы 1085 семейных историй. На портале можно разместить информацию о боевом пути, фотографии, документы и воспоминания о своем родственнике - ветеране Великой Отечественной войны. Таким образом формируется единая масштабная база данных об участниках Великой Отечественной войны.

На сайте можно воспользоваться поисковым порталом, где вам помогут найти информацию о судьбах людей военного поколения. Кроме того, на портале есть раздел «Поиск на других ресурсах», где собраны все электронные базы данных архивных документов о советских воинах, погибших, умерших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, а также в послевоенный период.

Вопросы по размещению информации на сайте можно задать координатору Бердниковой Кристине Анатольевне по телефону 89131603386 и по электронной почте berdnikova9maya@mail.ru.