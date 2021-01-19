Норильчане могут поставить прививку от коронавируса

Для вакцинации необходимо предварительно записаться на приём, для этого есть несколько способов. Первый – позвонить в регистратуру поликлиники, второй – записаться в личном кабинете портала web-registratura.ru, третий – записаться на портале «Госуслуги». В ближайшее время онлайн-запись будет запущена в тестовом режиме.

Поставить прививку можно будет в нескольких поликлиниках города:

- Норильская межрайонная поликлиника № 1, Центральный район - ул. Кирова, 19; Солнечный пр., 7а; ул.Талнахская, 76;

- Норильская городская поликлиника № 2, район Талнах - ул.Маслова, 5; ул.Федоровского, 13; ул.Маслова,11;

- Норильская городская поликлиника № 3, район Кайеркан - ул.Надеждинская, 15;

- Норильская межрайонная больница № 1, район Оганер - ул. Озёрная, 51.

Напомним, что вакцина «Спутник- V» вводится в два этапа, с периодичностью строго в 21 день. Допускаются к вакцинации норильчане старше 18 лет.