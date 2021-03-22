Норильчане могут поучаствовать в творческих конкурсах, посвящённых 85-летию службы ГИБДД

Первый - это Всероссийский конкурс фоторабот, посвящённый 85-летию Госавтоинспекции. Фотографии будут рассматриваться в пяти номинациях. Первая номинация - «Госавтоинспекция: прошлое, настоящее, будущее». Сюда попадают фотографии или серии фото о работе Госавтоинспекции, истории службы, преемственности поколений, буднях сотрудников ГИБДД, применении современных технологий в обеспечении безопасности дорожного движения и так далее. Во второй, «Наши дороги», номинируется пейзажная фотография или серия фоторабот, связанных с дорожно-транспортной инфраструктурой Российской Федерации. Третья номинация – «Госавтоинспекция в лицах». В ней могут участвовать портретные фотографии (серия фоторабот) сотрудников Госавтоинспекции, ветеранов, юных инспекторов движения. К четвёртой группе, «Сохраните детские жизни», относятся фотографии или серия фото, иллюстрирующие работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. В номинации «Безопасность дорожного движения - с юмором» участвуют фотографии или серия фоторабот, отражающие юмористический, сатирический, ироничный, карикатурный взгляд на отношения, складывающиеся на дорогах.

Конкурс проводится среди четырёх групп: сотрудники подразделений Госавтоинспекции; профессиональные фотографы и фотожурналисты; фотографы-любители и учащиеся школ от 7 до 18 лет включительно.

Ещё один конкурс, который пройдет в преддверии 85-летия Госавтоинспекции, это «История ГАИ - история страны». К участию в нём приглашаются авторы, чьи творческие работы, раскрывают различные аспекты истории развития службы. Конкурс проходит по трём номинациям. В первой — «Человек Госавтоинспекции» —приветствуются очерки либо интервью, героями которых являются сотрудники Госавтоинспекции, действующие или ветераны, а также мемуары, воспоминания действующего или бывшего сотрудника Госавтоинспекции. Во второй номинации «Госавтоинспекция: из прошлого в будущее» могут участвовать очерки об истории Госавтоинспекции в регионе, районе, городе, а также повествование об истории подразделения. Для исторических фото, которые рассказывают о развитии службы в регионе, районе, городе, предусмотрена номинация «История в фотографиях». Принять участие в конкурсе могут все желающие, вне зависимости от своего профессионального статуса.

Полностью с положениями конкурсов можно ознакомиться на страницах всероссийского издания «Стоп-газета», которое является информационным партнёром Госавтоинспекции в проведении этих мероприятий. Найти положения можно по ссылке издания.