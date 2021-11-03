Норильчане могут принять участие в международной акции «Большой этнографический диктант»

С 3 до 7 ноября по всей стране и за рубежом будет проходить «Большой этнографический диктант». Эта международная просветительская акция ведётся в онлайн-формате на сайте miretno.ru. Проект приурочен ко Дню народного единства и знакомит с культурой народов, проживающих в России, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности.

Участниками могут стать все желающие — диктант доступен на русском, английском, испанском и китайском языках. Для жителей России тест будет состоять из 30 вопросов, из которых 20 — общефедеральная часть, а 10 — региональная, уникальная для каждого субъекта Российской Федерации. Для иностранных участников подготовлено 30 общефедеральных вопросов, единых для всех стран. Время прохождения — 45 минут.

После завершения диктанта каждый участник получит свой результат с анализом ответов и сертификат участника с указанием набранных баллов. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий — 100.