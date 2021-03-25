Норильчане могут принять участие в цифровом онлайн-диктанте

В этом году Всероссийская образовательная акция пройдет уже в третий раз. Написать диктант можно будет с 9 по 24 апреля на официальном сайте проекта: цифровойдиктант.рф. «Цифровой диктант» представляет собой онлайн-тестирование по владению базовыми интернет-программами, умению ориентироваться в сети и использовать интернет-сервисы, знанию компьютерной грамотности, основ безопасности в интернете и так далее.

Подготовлены задания для детей (7-13 лет), подростков (14-17 лет), взрослых (18-59 лет) и людей старшего возраста (60 лет и старше). Испытания разделены на четыре блока: первый блок каждого тестирования посвящен основам цифрового потребления, второй - цифровым компетенциям, третий - цифровой безопасности, в том числе защите персональных данных и устройств, четвёртый, дополнительный блок - новым технологиям, включая искусственный интеллект, интернет вещей и блокчейн.