Норильчане могут присоединиться к просветительскому марафону «Новое знание»

В качестве спикеров выступят - министр иностранных дел РФ Сергей Лавров; уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова; руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева; непобеждённый боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов; всемирно известный российский хоккеист Александр Овечкин; дирижёр, педагог и общественный деятель Юрий Башмет; народный артист России Владимир Машков; российский музыкант, режиссёр и продюсер Василий Вакуленко (Баста); основатель и генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук; профессор Гарвардского университета, главный научный сотрудник НИУ ВШЭ Эрик Маскин и многие другие.

Сегодня, 1 сентября, в эфире марафона пройдёт трансляция встречи Президента России Владимира Путина со школьниками во всероссийском детском центре «Океан». На беседу с президентом приглашены победители олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта. Завтра лекцию для студентов и школьников проведёт председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Выступления будут доступны для просмотра на сайте просветительского марафона «Новое Знание», а также в группе Российского общества «Знание» во ВКонтакте.

География марафона охватывает 36 локаций: в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Воронеже, Чебоксарах, Красноярске и других городах. В программе запланированы не только выступления в студии, но также онлайн-включения и видеоэкскурсии с производственных и научных предприятий, театров, офисов компаний и стадионов. Более пяти тысяч лекторов проведут уроки в российских школах. В акции «Поделись своим знанием» примут участие известные учёные, министры, губернаторы, предприниматели, сотрудники компаний и общественных организаций, которые добились успехов в жизни и теперь вернутся в школу, чтобы поделиться своим знанием уже с новым поколением.

В рамках акции с 1 по 4 сентября по всей стране пройдет серия мероприятий «ВпередКЗнаниям». Участники сообщества «Большая перемена» в формате коротких видео создадут свой путеводитель по научным открытиям XXI века.