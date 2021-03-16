Норильчане могут вступить в ряды волонтёров федерального проекта по благоустройству территорий

Волонтёрский штаб формируется для помощи жителям при проведении рейтингового голосования за дизайн-проекты и территории благоустройства. Голосование пройдет в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» по программе «Формирование комфортной городской среды». Отдать свой голос можно будет на сайте 24.gorodsreda.ru с 26 апреля по 30 мая.

Основная задача волонтёров - проинформировать граждан о территориях и проектах, которые примут участие в обсуждении, а также о возможностях участия горожан в формировании комфортной городской среды. Добровольцы помогут зарегистрироваться на платформе и проголосовать по номеру телефона.

«Волонтёры Красноярского края регулярно содействуют реализации масштабных проектов. Участие неравнодушных жителей региона и в этот раз поможет определить, какой облик будет у муниципальных образований края», - рассказала руководитель волонтёрского штаба в Красноярском крае Ирина Назарова.