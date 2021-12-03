Норильчане могут выбрать молодёжную столицу края — 2022
Норильчане могут выбрать молодёжную столицу края — 2022
В этом году на голосование выставлены: Норильск, Канск, Назарово, Шарыпово, Сосновоборск, Новосёловский район, а также Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район.
Выбрать можно только одну территорию, пройдя по ссылке https://vk.com/regionalyouthpalace?w=wall-202435436_45
Голосование закончится 5 декабря в 20.00. Лидеры получат премиальные баллы для общего рейтинга конкурса, а новую молодёжную столицу региона определит конкурсная комиссия.
Свои голоса уже отдали 4 246 человек.
Напомним, последние два года статус молодёжной столицы края доставался Дивногорску.