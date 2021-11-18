Норильчане могут выступить волонтёрами на этапах Кубка мира по сноуборду

В регионе начался приём заявок от волонтёров для работы на этапах Кубка мира по сноуборду в дисциплине «сноуборд-кросс». Заполнить анкету и подать заявку на участие в мероприятии может каждый желающий в возрасте от 18 до 65 лет до 25 ноября на сайте красволонтёр.рф. После этого с кандидатами свяжутся специалисты и пригласят на дальнейшие этапы отбора, сообщает официальный портал края.

Всего планируется привлечь 145 волонтёров. Добровольцам предстоит оказывать поддержку и предоставлять услуги: встречать участников соревнований в аэропорту, принимать участие в проведении церемоний, помогать судьям, зрителям и т. д.

Для всех кандидатов, прошедших отбор, состоится общее объектовое и функциональное обучение. Организаторы обещают, что создадут для добровольцев комфортные условия — выдадут фирменную экипировку с символикой мероприятия, обеспечат бесплатным питанием во время смены и индивидуальными средствами защиты (маски, антисептики для обработки рук). По итогам работы волонтёров наградят благодарственными письма и сувенирами.

Интересующие вопросы можно направлять по электронной почте: volunteer@ensib.ru