Норильчане могут записаться на приём к депутату Государственной Думы РФ

31 мая депутат Госдумы Алексей Веллер в ходе рабочей поездки в Норильск проведёт приём граждан по личным вопросам.

Приём будет осуществляться только по предварительной записи. Получить консультацию и записаться на встречу можно по телефонам: 42-48-69 и 42-38-19.