МАУ ИЦ «Норильские новости»

Норильчане могут записаться на приём к депутату Государственной Думы РФ

Норильчане могут записаться на приём к депутату Государственной Думы РФ

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Норильчане могут записаться на приём к депутату Государственной Думы РФ

Норильчане могут записаться на приём к депутату Государственной Думы РФ

31 мая депутат Госдумы Алексей Веллер в ходе рабочей поездки в Норильск проведёт приём граждан по личным вопросам.

Приём будет осуществляться только по предварительной записи. Получить консультацию и записаться на встречу можно по телефонам: 42-48-69 и 42-38-19.

27 мая в 16:20 620
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