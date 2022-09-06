Норильчане написали диктант Победы

Организатором выступило местное отделение партии «Единая Россия». Сотни горожан ответили на вопросы, относящиеся к событиям Великой Отечественной войны. В Молодёжном центре с напутственным словом к собравшимся обратился депутат Норильского городского Совета, председатель Норильского местного отделения «Боевого братства» Валерий Шабурин. «Цель акции — сохранение исторической памяти о трагических и героических событиях войны. Мы, ныне живущие, обязаны передавать эстафету памяти молодёжи. Молодое поколение должно знать о подвиге, который совершили ради будущего своих детей наши деды и прадеды», — подчеркнул он.

Перед началом диктанта участники побывали на экскурсии в музее боевой славы местного отделения «Боевого братства». Они внимательно рассматривали артефакты, как времён Великой Отечественной войны, так и современных вооружённых конфликтов, примеряли военную форму и делали снимки на память.

Лидер норильских единороссов Александр Пестряков принял участие в патриотической акции на площадке 11-й гимназии в Кайеркане. «События Великой Отечественной войны навсегда останутся в нашей памяти, в каждой семье есть свои герои, и мы должны чтить их подвиг. Подобные мероприятия особо важны сегодня, когда многие пытаются переписать историю Великой Отечественной войны. И радует, что с каждым годом количество участников акции растёт», — сказал спикер местного парламента.

Всем, кто не смог присоединиться к написанию диктанта очно, было предложено пройти испытание в онлайн-режиме. Напомним, в прошлом году в акции приняли участие 1,5 миллиона человек из 85 регионов страны.