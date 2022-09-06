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Норильчане написали диктант Победы

Норильчане написали диктант Победы

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Норильчане написали диктант Победы

В этом году Международная патриотическая акция «Диктант Победы» прошла одновременно на семи площадках города 3 сентября. Диктант состоял из 25 вопросов, на ответы давалось 45 минут.

Норильчане написали диктант ПобедыНорильчане написали диктант ПобедыНорильчане написали диктант ПобедыНорильчане написали диктант Победы

Организатором выступило местное отделение партии «Единая Россия». Сотни горожан ответили на вопросы, относящиеся к событиям Великой Отечественной войны. В Молодёжном центре с напутственным словом к собравшимся обратился депутат Норильского городского Совета, председатель Норильского местного отделения «Боевого братства» Валерий Шабурин. «Цель акции — сохранение исторической памяти о трагических и героических событиях войны. Мы, ныне живущие, обязаны передавать эстафету памяти молодёжи. Молодое поколение должно знать о подвиге, который совершили ради будущего своих детей наши деды и прадеды», — подчеркнул он.

Перед началом диктанта участники побывали на экскурсии в музее боевой славы местного отделения «Боевого братства». Они внимательно рассматривали артефакты, как времён Великой Отечественной войны, так и современных вооружённых конфликтов, примеряли военную форму и делали снимки на память.

Лидер норильских единороссов Александр Пестряков принял участие в патриотической акции на площадке 11-й гимназии в Кайеркане. «События Великой Отечественной войны навсегда останутся в нашей памяти, в каждой семье есть свои герои, и мы должны чтить их подвиг. Подобные мероприятия особо важны сегодня, когда многие пытаются переписать историю Великой Отечественной войны. И радует, что с каждым годом количество участников акции растёт», — сказал спикер местного парламента.

Всем, кто не смог присоединиться к написанию диктанта очно, было предложено пройти испытание в онлайн-режиме. Напомним, в прошлом году в акции приняли участие 1,5 миллиона человек из 85 регионов страны.

6 сентября в 11:42 1820
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