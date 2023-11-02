Норильчане оценивают удобство услуги «Социальное такси»

Пенсионерка Евгения Куева получает компенсацию за проезд к социальным объектам с конца лета этого года. По её словам, при нынешней стоимости проезда на такси это существенная помощь от города. Благодаря специалистам управления социальной политики женщина разобралась с регистрацией и механизмом работы мобильного приложения, теперь все чеки о поездках приходят в электронном виде. Их Евгения отправляет в соцполитику и в следующем месяце получает возврат средств, которые потратила на дорогу до поликлиники, аптеки, МФЦ и обратно. Никаких дополнительных документов у неё не требуют.

Напомним, что услуга «Социальное такси» работает в Норильске с 1 августа. Правом на материальную помощь могут воспользоваться ветераны Великой Отечественной войны, узники концлагерей, инвалиды I и II групп, дети-инвалиды. В месяц на транспортные расходы выделяется не более 4000 рублей. Также можно возместить расходы на дорогу до аэропорта Норильск, но не чаще одного раза в год.

Подробности можно узнать по телефону 43-71-95 или лично в управлении социальной политики по адресу: Ленинский пр., 26. График работы: понедельник, вторник, четверг — с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, среда — с 9.00 до 18.30.