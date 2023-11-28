Норильчане одержали победу в первом региональном конкурсе «Образование Красноярья: лидеры изменений»

Наша команда представила проект «Архитектоника формирования кадров в условиях арктического моногорода», который вышел в финал и был признан лучшим. В награду норильчане отправятся на образовательную стажировку в Казань и Санкт–Петербург.

Для своего проекта норильчане выбрали одну из самых острых проблем на территории — кадровый дефицит, в частности среди педагогов.

- Мы пришли к выводу, что необходимо разработать систему мер, которые помогут улучшить ситуацию, — рассказала Елена Преображенская, заместитель начальника управления общего и дошкольного образования администрации Норильска. — В рамках данного направления мы рассматриваем партнёрство с организациями, вузами, предприятиями города. Проект будет реализовываться при поддержке городской администрации, структурных подразделений и компании «Норникель».

Запуск проекта назначен на 2024 год, реализация будет проводиться в несколько этапов до 2029 года. Но к работе участники команды приступят уже в этом году, после возвращения с образовательных стажировок.

– Стажировка предполагает насыщенную программу. Мы опять окунёмся в разработку проектных инициатив и познакомимся с различными формами взаимодействия, которые позволят и дальше продвигать наш проект, — подчеркнула Елена Преображенская.

Конкурс «Образование Красноярья: лидеры изменений» организован Красноярским институтом повышения квалификации совместно с краевым министерством образования. Он выступает площадкой для обмена опытом и разработки инновационных идей, на которой управленцы в сфере образования могут заявить о себе и найти единомышленников.