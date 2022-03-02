Норильчане от 14 до 35 лет могут получить грантовую поддержку

В номинации «Творчество» могут быть представлены проекты, направленные на поддержку талантливой молодёжи, не имеющей специального образования, на вовлечение молодых в творческую деятельность.

Проекты, цель которых - формирование здорового образа жизни, создание условий для физического развития молодежи, вовлечение молодёжи в регулярные занятия физической культурой и спортом, совершенствование системы студенческих соревнований и развитие студенческого спорта, могут быть представлены в номинации «Здоровый образ жизни».

Участие в номинации «Добровольчество» может быть интересно авторам проектов, направленных на формирование системы поддержки молодёжной волонтёрской деятельности.

В номинации «Патриотическое воспитание и подготовка к военной службе» могут быть представлены проекты, помогающие сформировать у молодёжи гражданскую ответственность, чувство патриотизма, а также проекты, посвящённые героям и значимым событиям в истории страны, вовлекающие молодёжь в работу военно-патриотических, поисковых, краеведческих, военно-исторических объединений.

Номинация «Карьера» - для проектов, направленных на развитие профориентационной работы среди молодёжи и построение эффективной траектории профессионального развития; развитие трудовой и проектной активности молодых путём совмещения учебной и трудовой деятельности (в том числе и развития профильных студенческих отрядов); развитие моделей молодёжного самоуправления и самоорганизации.

Также есть «Свободная номинация», где могут соревноваться проекты, не подходящие под другие номинации.

Замысел должен соответствовать следующим требованиям:

- актуальность именно для норильской молодёжи;

- обязательно описание ресурсного обеспечения проекта, конкретных механизмов реализации;

- наличие сметы проекта, оформленной по форме проектной заявки на сайте твойкрай.рф, в которой в обязательном порядке должны быть указаны материальные и иные ресурсы, необходимые для реализации проекта. Основные средства не могут закладываться в смету проектной заявки;

- срок реализации проекта — не позднее 10.12.2022;

- проект не должен служить источником получения прибыли, способствовать улучшению материально-технической базы для организатора и учреждений, подведомственных органам местного самоуправления, а также не должен поддерживать финансово какую-либо политическую партию, религиозную организацию.

Сумма, которая может быть выделена на поддержку одного проекта, - не более 50 тысяч рублей.

Заявку на участие можно подать до 23 марта включительно на сайте.

За более подробной информацией стоит обращаться к заместителю директора Молодёжного центра Демаковой Ирине Георгиевне. Телефоны: 8 (903) 928-06-99, 23-84-77, е-mail mcnkt@mail.ru. Адрес Молодёжного центра: ул. Советская, д. 9. Кабинет специалиста - 2.14.