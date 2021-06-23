Норильчане отдали дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне

Гитлер был уверен в своём преимуществе и хотел всего за несколько дней захватить советские территории. Однако война растянулась на 1418 дней и ночей. Советские войска дали достойный отпор гитлеровцам и одержали Великую Победу.

В День памяти и скорби ветераны, представители администрации города и простые горожане возложили цветы к Вечному огню на площади Памяти Героев. Ребята из трудового отряда школьников и волонтёры наряду со старшим поколением присоединились к Всероссийской акции «Свеча памяти» и «Красная гвоздика». Активисты предлагали желающим купить открытки с изображением гвоздики, символизирующей память и благодарность героям, павшим во время войны. Все вырученные средства будут направлены на оказание медицинских услуг ветеранам.