Норильчане отличились на VIII Всероссийском конкурсе программ и методических материалов организаций отдыха детей

Норильские организации представили собственные программы, которые попали в число лучших среди 502 заявленных на конкурс работ из 57 регионов страны. Дворец творчества детей и молодёжи выступил с досуговой программой «Летняя академия творчества онлайн», которая уже была протестирована летом 2020 года. Социально-образовательный центр Норильска представил комплексную программу организации деятельности трудовых отрядов школьников «Норильск зажигает жарки», она тоже уже была апробирована.

Летом прошлого года более 300 юных норильчан приняли участие в творческих мероприятиях, подготовленных талантливыми педагогами на виртуальных площадках в рамках «Летней академии творчества онлайн». Для ребят организовали видеоэкскурсии, дистанционные конкурсы, челленджи и викторины на платформах Kahoot и Quizizz.

Социально-образовательным центром в рамках деятельности трудовых отрядов школьников была апробирована работа online-платформы «Норильск зажигает жарки 2020» в социальной сети «ВКонтакте». За время работы платформы более 200 подростков в возрасте от 14 до 18 лет могли проявить свои таланты, создавая фотоколлажи и видеоролики на различную тематику, показать свои возможности и умения, участвуя в фотокроссах, викторинах, флешмобах, челленджах и интерактивных играх, разработанных педагогами с использованием различных интернет-ресурсов.