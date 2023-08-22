Норильчане отметили День Государственного флага Российской Федерации

В честь праздника на Театральной площади развернули гигантский триколор. Детям и взрослым украшали щеки белыми, синими и красными полосками. Прогуливающимся норильчанам раздавали миниатюрные флаги нашей страны. На ступенях «Маяковки» для горожан выступили творческие коллективы города с патриотическими вокальными и хореографическими номерами. Активисты «Молодой гвардии» изобразили фигуру пульсирующего сердца, которую посвятили любимой стране. По словам депутата горсовета Анастасии Савичевой, молодёжь готовилась к празднику с большим энтузиазмом.

– Надо отдать должное воспитателям и педагогам, которые передают знания о главных государственных символах нашей страны и прививают подрастающему поколению любовь к Родине, — считает Анастасия Савичева. — Наверное, именно так и надо отмечать подобные праздники: ещё раз вспомнить свою историю, испытать чувство гордости за Отечество и ощутить единение россиян.

Тут же на площади горожане могли проверить своё знание значения главных государственных символов Российской Федерации. За правильные ответы на вопросы, что обозначают цвета триколора, кто изображён на щите российского герба и кто автор слов нашего гимна, норильчане получали в подарок набор юбилейной норильской символики.