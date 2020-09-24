Норильчане по прибытии смогут сделать экспресс-тест на COVID-19

12 тысяч — это только первая партия.

— Мы приняли решение поддержать горожан, и для этого закуплено 12 тысяч экспресс-тестов ПЦР, которые можно использовать в домашних условиях, самостоятельно, — рассказала Анастасия Перфильева, заместитель директора Заполярного филиала компании.

Если вдруг результат теста окажется положительным, то гражданин должен обратиться в медучреждение для проведения повторного теста. А сотрудники «Норникеля» допускаются к работе только с отрицательным результатом теста.

Напомним, что всего за 2020 год на борьбу с пандемией компания выделила более 20 миллионов рублей.