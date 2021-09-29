Норильчане победили в конкурсе социальных проектов в рамках грантовой программы Красноярского края «Партнёрство»

Среди победителей - Фонд содействия людям в трудной жизненной ситуации «Лествица» с проектом «Здорово жить здорово» в номинации «Здоровая семья - здоровый край. Охрана здоровья граждан». Проект предполагает запуск физкультурно-оздоровительного направления в реабилитационной программе людей, имеющих химическую зависимость, что позволит улучшить качество реабилитации и адаптации подопечных Фонда. Грантовая поддержка на реализацию проекта составит более 960 тысяч рублей.

Также поддержку получит местная норильская общественная организация развития городской среды «УРСА» (медведица) с проектом «Сообщество «Двор» в номинации «Соседское сообщество». Порядка 500 тысяч рублей выделят на помощь в благоустройстве дворовых территорий инициативным группам норильчан, а также на усилия по сплочению дворовых коллективов посредством создания выездной бригады и онлайн-платформы «Сообщество «Двор».

Дополнительную информацию о грантовой программе «Социальное партнёрство во имя развития» можно получить на сайте www.kras-grant.ru и на официальном сайте Норильска в разделе «Конкурсы и инновации».