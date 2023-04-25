Норильчане показали отличный результат на акселераторе «Открытая промышленность»

Всего на участие в программе заявились 258 предприятий из 39 регионов страны. Экспертный совет поддержал заявки 20 территорий. От Красноярья участниками акселератора стали девять предприятий, восемь из которых – норильские.

Образовательный трек стартовал в октябре прошлого года. Результатами обучения в программе стали комплексные планы развития промышленного потенциала, производственные экскурсии для местных жителей и гостей, программы стажировок для студентов и бизнес-миссии для делегаций, а также региональные и межрегиональные индустриальные маршруты и центры компетенций. В финал акселератора вышли 15 регионов, среди которых оказался и Красноярский край.

20 апреля состоялось пленарное заседание по итогам акселератора. А регионы-финалисты презентовали свои стратегии развития промышленного туризма.

«По итогам прошлого года интерес к промтуризму вырос в три раза. Первое место по количеству предприятий, которые вовлечены в нашу инициативу, занимает пищевая промышленность (24%), второе место – легкая промышленность (13%), далее в списке - машиностроение (12%), металлургия и добывающая промышленность (по 7%). Одно из направлений, которое сегодня показывает хороший динамический рост, – технопарки и индустриальные парки», – отметил заместитель главы Минпромторга России Алексей Беспрозванных.

Отличившиеся участники акселератора получили награды. У нашего региона их сразу семь:

- команда Красноярского края отмечена дипломом победителя в номинации «ПРОМкорпорация» за лучшую стратегию промышленного туризма, объединяющую мощь корпораций и сильных духом людей;

- Анастасия Король, заместитель директора АРН по развитию туризма, признана лучшим лидером региональной команды (номинация «ПРОМлидер»);

- Екатерина Болтачева, специалист направления «Развитие туризма» АРН, поощрена в номинации «ПРОМопора» за личный вклад в результативность команды развития промышленного туризма;

- Екатерина Каверина, гид-экскурсовод туроператора «Панарктик Стар», победила в номинации «ПРОМэкскурсовод»;

- ЗФ «Норникеля», продемонстрировав лучшую производственную экскурсию горнодобывающей отрасли, стал победителем в номинации «ПРОМмасштаб»;

- Майнинговая ферма BitCluster отмечена дипломом «ПРОМтехнологии» за лучшую экскурсию на высокотехнологичное производство;

- ОАО «Красцветмет» победил в номинации «ПРОМэксклюзив» за демонстрацию политики открытости на секретном производстве.

«Такое количество наград стало для нас настоящей неожиданностью, но мы действительно очень старались и проделали серьёзную работу. Чего стоил один только инспекционный тур по предприятиям, который прошёл в январе, – говорит Анастасия Король. – Я горжусь нашей командой! Каждому из участников необходимо было превзойти себя. Да, у кого-то было чуть больше опыта, но многим пришлось создавать турпродукт практически с нуля. Я благодарна нашим предприятиям за их открытость и участие. Надеюсь, в будущем их станет ещё больше».

Уже сейчас для норильчан доступны экскурсии на семь предприятий. Это самые северные теплицы, майнинговая ферма BitCluster, Норильский молочный завод, подземный учебный полигон шахты «Ангидрит», Заполярный пищевой комбинат, Норильский хлебозавод и Норильская пивоваренная компания. Чтобы увидеть эти производства своими глазами, необходимо обратиться в экскурсионное бюро «Таймырские истории» и к туроператору «Панарктик Стар». Открыть свои двери для норильчан и гостей территории в настоящее время готовятся ещё несколько предприятий.