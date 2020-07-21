Норильчане получают по показаниям бесплатную КТ-диагностику за счёт медицинских полисов

Красноярский филиал АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» (бывшее РОСНО) принял решение индивидуально сопровождать застрахованных граждан на проведение КТ-диагностики в Норильске, сообщили в обществе.

В Норильске сегодня нет необходимой КТ-диагностики на амбулаторном этапе. Поэтому, чтобы избежать направления пациентов на платные медицинские услуги, комиссия территориальной программы ОМС 3 июля приняла решение включить в систему обязательного медицинского страхования частную медицинскую организацию, проводящую компьютерную томографию лёгких в Норильске.

Для сопровождения граждан на КТ с 14 июля в Норильске работает врач-эксперт Красноярского филиала «СОГАЗ-Мед» Татьяна Логинова. Перед диагностикой она осматривает пациента, проводит очную экспертизу, при наличии показаний проводится КТ-диагностика, затем пациента сопровождают на необходимое лечение.

По данным на 16 июля 35% записавшихся на платную диагностику имеют показания к её проведению за счёт средств системы ОМС. После исследования пациентам назначают лечение, при необходимости их госпитализируют в стационар.

«Миссия страховых медицинских организаций – помощь гражданам, застрахованным в системе ОМС, и сопровождение при трудностях получения медицинской помощи. Кроме того, филиал разработал памятки пациентам по тестированию на COVID-19 и показаниям к КТ-диагностике. Страховые представители СОГАЗ-Мед в Норильске круглосуточно готовы ответить на вопросы застрахованных», - прокомментировала директор Красноярского филиала АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» Алёна Орлова.