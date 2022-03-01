Норильчане помогают беженцам из ЛНР и ДНР

О начале акции в фонде и на странице главы Норильска Дмитрия Карасева в Instagram было объявлено 27 февраля, и на призыв сразу же откликнулись сотни неравнодушных норильчан.

Процедура перевода занимает всего пару минут. Нужно перейти на официальный сайт «Территории добра» и кликнуть на баннер SOS. Затем прописать данные своей банковской карты и необходимую сумму. Уведомление о перечислении придёт на электронную почту. Сумма пожертвования может быть любая - от одного рубля до нескольких тысяч.

- Вот уже 14 лет мы помогаем детям и взрослым, которые нуждаются в лечении и реабилитации. Кроме того, программа благотворительной поддержки подразумевает помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также пострадавшим от стихийных бедствий. Например, фонд участвовал в масштабной акции по оказанию помощи людям, оставшимся без крова и самого необходимого в результате наводнения. Пострадавшие тогда получили серьёзную поддержку от норильчан, - пояснила Наталья Солодовник, председатель благотворительного фонда и социальных программ «Территория добра». – И сегодня мы также не можем остаться в стороне. В фонд обратился глава Норильска Дмитрий Карасев с просьбой об организации благотворительной акции с целью поддержки людей из Донецка и Луганска. Мы постарались сбор средств сделать максимально удобным. А сумма, которая уже собрана, отображается тут же. И мы дадим полную информацию о том, куда пошли собранные средства. Помощь будет оказываться адресно. В данный момент запрос пришёл от фонда «Николая Чудотворца» из Ростова, где пристанище получили большинство беженцев. Сейчас средства необходимы на расширение коечного фонда - нужно купить как минимум 70 раскладушек. Также требуются постельное бельё и чайники. Наверняка понадобятся продукты, одежда и другое. Пока у нас нет данных, сколько беженцев принято Ростовом. Когда появятся конкретные цифры и станет понятно, чем мы ещё можем помочь, тогда будем обсуждать с нашими партнёрами и другие направления адресной помощи. Мы ведём переговоры с Луганском и Донецком – ждём информации о том, что требуется жителям, оставшимся в городе. Решается вопрос, как именно переводить собранные средства.

Стоит отметить, что сейчас речь идёт о сборе именно денежных средств. В силу сложной логистики и стоимости грузоперевозок из Заполярья значительно дешевле, да и проще купить всё необходимое непосредственно в Ростове, чем везти из Норильска.

В настоящее время средства собираются исключительно через сайт «Территория добра», однако рассматривается возможность установки ящиков для благотворительных сборов в одной из торговых сетей города. Проблема в том, по мнению сотрудников фонда, что большинство норильчан предпочитает для оплаты покупок использовать пластиковые карты, так что наличные средства в обороте встречаются всё реже.

Специалисты «Территории добра» предостерегают жертвователей от действий мошенников. Ведь «кому война, а кому мать родна» - по опыту, аферисты, выманивающие деньги у доверчивых россиян, моментально открывают фейковые сборы. И чтобы быть уверенным, что деньги дойдут до нуждающихся, сотрудничайте с проверенными благотворительными организациями!

«Территория добра» на своём официальном сайте создала специальную страничку, на которой оказать помощь пострадавшим стало намного проще. Для этого горожанам нужно просто ввести данные банковской карты, выбрать или ввести сумму пожертвования и нажать на кнопку «Пожертвовать».