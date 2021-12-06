Норильчане помогают землячке бороться с лейкозом

Вчера в социальных сетях благотворительного фонда «Территория добра» появилась информация о том, что 17-летней студентке Норильского политехнического колледжа Алине Кобельковой, которой в ноябре поставили страшный диагноз «острый миелоидный лейкоз», требуется трансплантация костного мозга, а значит, нужен донор.

«Крайне редко донором может стать близкий родственник. Но фенотип совершенно незнакомого человека может идеально подойти для лечения. Нужна помощь! Много помощи и очень быстро! И чем больше неравнодушных людей откликнутся на этот призыв, тем больше шансов на жизнь появится у Алины из Норильска и сотен других людей, которые столкнулись с онкологией и сегодня числятся в специальном листе ожидания! Все они очень ждут своего донора костного мозга, который способен стать волшебником и вылечить от рака», — обратилась к горожанам председатель фонда Наталья Солодовник.

Сейчас Алина Кобелькова проходит лечение в Красноярске. А в Санкт-Петербурге, в клинике Р. М. Горбачевой, где девушке будут делать операцию по трансплантации костного мозга, очень ждут доноров.

«Что очень важно знать о донорстве костного мозга: это не больно и не страшно. Есть два способа — выделение костного мозга путём сепарации венозной крови и забор костного мозга из тазовой кости, после чего он полностью восстанавливается в течение 3–4 недель. Допустимый возраст для донорства — 18-45 лет, вес — более 50 кг. Сдать кровь можно в любой лаборатории «Инвитро» — партнёра «Русфонда». Это совершенно бесплатно», — отметила Наталья Солодовник.

Желающим следует заполнить в лаборатории анкету и сдать кровь на типирование. Если параметры подходят, сдавшему позвонят из «Русфонда» и разъяснят дальнейшие действия в мельчайших подробностях. Однако решение стать донором принимает только сам сдающий кровь.

Уже сегодня Наталья Солодовник сообщила, что, по информации медицинского офиса «Инвитро» в Норильске, только за один день кровь на типирование для потенциального донорства костного мозга сдали 29 человек!

«Чтобы помочь нашей норильской девочке, мы за один день смогли с места сдвинуть такую сложную и такую важную тему! Спасибо, НОРИЛЬЧАНЕ! Мы лучшие! Вместе мы сила!» — поблагодарила она.

Всех, кто готов поддержать Алину и других людей с лейкемией, ждут в лаборатории «Инвитро» по адресу: ул. Лауреатов, 53а.