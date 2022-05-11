Норильчане по-прежнему могут рассчитывать на поддержку в виде социальных контрактов

Специалисты управления социальной защиты населения подчёркивают, что заключение социального контракта не отменяет другие меры господдержки.

- Эта программа имеет ряд плюсов. Например, люди могут пройти бесплатные курсы переподготовки, если нет возможности сделать это по направлению Центра занятости, - пояснили в управлении.

Удобство этой формы господдержки уже оценили сотни норильчан. Самой популярной причиной заключения соцконтракта стала трудная жизненная ситуация. Например, Татьяне Рязановой потребовалась помощь в связи с операцией сына.

- Нам выделили квоту на само медицинское вмешательство, но поскольку операцию проводили в Красноярске, требовались деньги на проезд

туда-обратно и проживание. В Центре семьи «Норильский» мне рассказали о возможностях, которые даёт соцконтракт. К счастью, мою заявку быстро одобрили, первую выплату я получила буквально через неделю после согласования. В итоге всё прошло хорошо, - поделилась норильчанка.

Женщина отметила, что оформление прошло быстро и легко, пакет документов невелик, копии с них снимали сами специалисты управления социальной защиты населения Норильска.

- Мне очень помогла помощь по соцконтракту: я получила средства по двум основаниям – как находящаяся в трудной жизненной ситуации, а позже – как ищущая работу. Дело в том, что в период, когда моему ребёнку потребовалась операция, я работала неофициально. И по возвращении из Красноярска я начала искать новое место и довольно быстро нашла подходящую работу. Согласно условиям соцконтракта, я три месяца получала выплаты в размере около 20 тысяч рублей. В моей ситуации это очень весомая помощь, - призналась она. - Рекомендую всем, кто столкнулся со сложностями, попробовать оформить соцконтракт.

Юлии Трефиловой, инструктору по физкультуре детсада № 66, соцконтракт помог круто изменить свою жизнь.

- Я работала в отделе кадров на одном из предприятий ЗФ на временной ставке, и когда основной работник вышел из декрета, вынуждена была уволиться. Встала на учёт в ЦЗН, а при подборе работы поняла, что хочу сменить сферу деятельности. Мне близка работа с детьми, я – волонтёр программы «Больничные клоуны», сестра милосердия, так что, всё обдумав, остановилась на специальности «спортинструктор», - рассказала Юлия. – Когда в зрелом возрасте выбираешь профессию, отталкиваешься от своих пристрастий. Мне нравится работать с детьми. Они щедро делятся энергией и позитивом.

Переподготовку Юлия прошла по нацпроекту «Демография»: переквалификация - дистанционно, практика – очно в детсаду. Юлия получила профессию «тренер-преподаватель физической культуры». Будучи малообеспеченной, она обратилась в управление соцполитики на продление субсидии, где ей в дополнение предложили воспользоваться помощью по соцконтракту.

- Оказывается, всё просто и легко. Мы заключили договор, и я решила трудоустраиваться. В ЦЗН мне подобрали вакансию в детсаду № 66 «Радость». Действительно радость, потому что тут чудесный коллектив, какого я раньше не встречала, меня приняли с удовольствием — и это при условии, что у меня нет опыта по новой профессии! А выплаты, которые я получала по соцконтракту на протяжении четырёх месяцев, очень мне помогли, без них я бы не справилась даже с элементарными задачами, например, купить форму. Прежде же я носила костюмы, а теперь только спортивную одежду, - улыбается Юлия.

Более подробно о предоставлении государственной помощи можно узнать в клиентской службе территориального отделения управления социальной защиты населения Норильска по адресу: ул. Советская, 14. Приём граждан ведётся по предварительной записи. Телефоны: 46-14-41, 46-19-82. Также можно записаться на официальном сайте министерства социальной политики Красноярского края.

Телефоны для справок: 46-14-27, 46-07-00, 46-14-33.