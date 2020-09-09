Норильчане потеряли более 1,8 миллионов рублей

Очередной жертвой мошенничества стала 39-летняя женщина, которой еще в середине лета позвонил неизвестный и предложил преумножить свой заработок на брокерском рынке. Далее по инструкции злоумышленника она установила неизвестное приложение на телефон, через которое женщина перевела мошеннику более 1,6 миллионов рублей.

Также в ловушку попали две норильчанки 34 и 38 лет: по звонку от «службы безопасности» банка, им сообщили, что с их карт произведена подозрительная попытка снятия денежных средств. В целях их сохранения им было предложено перевести деньги на резервный счет, что они и сделали. Тем самым женщины потеряли более 240 тысяч рублей.

Сотрудники полиции напоминают: ни в коем случае не совершайте действия по указаниям сомнительных лиц, не реагируйте на подозрительные смс-сообщения и звонки, не переходите по неизвестным ссылкам. Важно: служба безопасности банка никогда не звонит своим клиентам!