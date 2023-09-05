Норильчане познакомились с опытом Владивостока в вопросе обустройства общественных пространств

Дирекция общественных пространств Владивостока — одно из немногих существующих муниципальных учреждений, отвечающих за полный жизненный цикл открытых социальных объектов: благоустройство скверов, парков и набережных; эксплуатацию и событийное наполнение общественных пространств, привлечение предпринимателей на площадки. Коллеги поделились своим опытом, обсудили новую структуру, подходы и план работы, которые могут быть применимы и в Норильске.

«Город меняется: идёт строительство новых социальных объектов и запланировано благоустройство современного формата. Как показывает опыт, чтобы грамотно всем этим управлять, необходима профессиональная команда, обладающая комплексным подходом. У каждого объекта должен быть «хозяин», который до винтика будет знать о площадке всё: переживать за её состояние, вести работу с событийным наполнением, привлекать финансирование из региональных и федеральных программ. Каждый из объектов благоустройства должен дышать жизнью», — считает Максим Миронов, директор АРН.

«Норильск — уникальное место. Чувствуется, что город меняется, это прослеживается во всех сферах. Наша команда познакомилась с несколькими проектами благоустройства на разных стадиях реализации. Их масштаб, сложность и вызовы, которые стоят перед Норильском, впечатляют. Да и требования жителей к благоустройству на сегодняшний день совсем не такие, какими были раньше, особенно к детским площадкам. Людям необходимы качественное оснащение и разнообразие сценариев использования. Это большая работа, требующая профессионального и разностороннего подхода», — убеждён Артур Шибаров, руководитель Дирекции общественных пространств Владивостока.

По итогам встречи, проведённой в мэрии при участии главы города, было принято решение о необходимости создания специализированного учреждения по благоустройству и управлению общественными пространствами Норильска.