МАУ ИЦ «Норильские новости»

Норильчане приняли активное участие в «Глобальной неделе безопасности дорожного движения»

Норильчане приняли активное участие в «Глобальной неделе безопасности дорожного движения»

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Норильчане приняли активное участие в «Глобальной неделе безопасности дорожного движения»

К движению «Снижаем скорость - сохраняем жизнь!» присоединились не только взрослые, но и юные жители города.

Норильчане приняли активное участие в «Глобальной неделе безопасности дорожного движения»Норильчане приняли активное участие в «Глобальной неделе безопасности дорожного движения»Норильчане приняли активное участие в «Глобальной неделе безопасности дорожного движения»Норильчане приняли активное участие в «Глобальной неделе безопасности дорожного движения»

Дорожные полицейские и инспекторы по делам несовершеннолетних Норильского ОМВД вместе со специалистами Центра семьи «Норильский» и ребятами, семьи которых находятся на контроле, вышли на дороги города. Участники акции обратились к водителям с просьбой следить за скоростным режимом, особенно в местах пересечения транспортного и пешеходного потоков. Чтобы усилить эффект, школьники запаслись красочными листовками.

Помимо этого, врио начальника ОГИББД Норильского ОМВД Денис Корнилов встретился за круглым столом со студентами и педагогами Норильского техникума промышленных технологий и сервиса. Он рассказал им об основных задачах «Глобальной недели безопасности дорожного движения» и ознакомил с показателями аварийности в городе. Тем, кто уже водит машину, рекомендовал быть осторожнее и не увлекаться быстрой ездой.

К акции присоединились и журналисты. Команда телеканала Норильск ТВ и корреспонденты «Заполярной Правды» призвали водителей придерживаться девиза «Снижаем скорость - сохраняем жизнь!».

24 мая в 17:11 190
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