Норильчане приняли активное участие в «Глобальной неделе безопасности дорожного движения»

Дорожные полицейские и инспекторы по делам несовершеннолетних Норильского ОМВД вместе со специалистами Центра семьи «Норильский» и ребятами, семьи которых находятся на контроле, вышли на дороги города. Участники акции обратились к водителям с просьбой следить за скоростным режимом, особенно в местах пересечения транспортного и пешеходного потоков. Чтобы усилить эффект, школьники запаслись красочными листовками.

Помимо этого, врио начальника ОГИББД Норильского ОМВД Денис Корнилов встретился за круглым столом со студентами и педагогами Норильского техникума промышленных технологий и сервиса. Он рассказал им об основных задачах «Глобальной недели безопасности дорожного движения» и ознакомил с показателями аварийности в городе. Тем, кто уже водит машину, рекомендовал быть осторожнее и не увлекаться быстрой ездой.

К акции присоединились и журналисты. Команда телеканала Норильск ТВ и корреспонденты «Заполярной Правды» призвали водителей придерживаться девиза «Снижаем скорость - сохраняем жизнь!».