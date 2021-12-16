Норильчане приняли участие в итоговом заседании краевого Молодёжного парламента

В обсуждении работы молодых парламентариев приняли участие заместитель председателя Заксобрания Красноярского края Дмитрий Свиридов, председатель краевого Молодёжного парламента Валерия Ступина и депутат Заксобрания края Евгений Петренко.

Норильск на встрече представлял заместитель председателя комитета по делам Севера и малочисленных народов Денис Коваль. Он рассказал о работе комитета и практических итогах форума «Молодёжь Севера», прошедшего весной этого года в Норильске и на Таймыре.

Одной из идей, сформированных по итогам форума, стало создание молодежного кадрового резерва на территориях Крайнего Севера и Арктической зоны Красноярского края. Кадровый резерв представляет собой новый формат обучения и продвижения активной молодежи. В настоящее время комитет совместно с председателем Молодёжного парламента разрабатывает формат проекта «Молодёжный кадровый резерв», который будет представлен в ходе работы следующего созыва. Также комитет готовится к проведению второго форума, который запланировано провести в Норильске в апреле 2022 года.

Одно из новых направлений форума – грантовый конкурс для его участников, а также площадки, где молодые лидеры будут заранее подготовлены и распределены на соответствующие направления. Экспертами и модераторами выступят представители молодежных парламентов Сибирского федерального округа.

Вице-спикер краевого парламента прокомментировал предложения Норильска о формировании молодежного кадрового резерва и профориентации. Этот вопрос уже обсуждался и будет включен в повестку Молодёжного форума в 2022 году: «Мне кажется отличным решением вынести выделенные в ходе прошлого форума пункты на дальнейшее обсуждение и реализацию. Предложения качественные. Поэтому я рекомендую Молодёжному парламенту включить новые направления в свою апрельскую повестку», - отметил Дмитрий Свиридов.