Норильчане приняли участие в «Вахте памяти – 2021»

В этом году отряд военно-патриотического воспитания и подготовки молодёжи при МВД «Каскад» вместе с нашими земляками занимался поиском останков бойцов рабоче-крестьянской Красной Армии, погибших в боях за деревни Большое и Малое Князево.

По словам Олега Шалдаева, многие бойцы-красноармейцы до сих пор так и не захоронены. Местом их последнего упокоения стали воронки от снарядов, стрелковые ячейки или просто овраги. Они до сих пор лежат там, где вражеская пуля или осколок от снаряда оборвали их жизни.

Экспедиция длилась пять дней. За это время отряду удалось найти останки и вещи солдат, а также элементы бомбардировщика Пе-2. Часть найденных артефактов займёт достойное место в музее Боевой славы Норильского местного отделения «Боевого братства» и в школьных музеях.