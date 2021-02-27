Норильчане приняли участие во Всероссийской акции «Защитим память героев».

«Единая Россия» вместе с «Молодой Гвардией», «Волонтёрами Победы» и «Волонтёрской Ротой Боевого Братства» 23 февраля провела акцию «Защитим память героев». В знак единства с поколением победителей цветы к мемориалам Великой Отечественной войны возложили десятки тысяч человек по всей стране.

Память ушедших воинов и всех защитников Отечества почтили председатель Заксобрания края Дмитрий Свиридов и глава Норильска Дмитрий Карасев, возложив цветы к Вечному огню на площади Памяти Героев.

Не остались в стороне активисты «Воинского братства»: вместе с ребятами из «Молодой гвардии «Единой России» они возложили цветы к Вечному огню, к мемориалу героев Советского Союза на погосте Голиково и к памятнику «Чёрный тюльпан».