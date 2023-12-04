Норильчане привезли в Дудинский детский дом «Краски природы»

Участники команды «ЭкоРил» рассказали воспитанникам Дудинского детского дома о том, как можно благоустраивать и озеленять помещения, используя природные материалы и стабилизированные растения. В мастер-классах приняли участие 35 ребят.

Разделившись на группы, ребята занимались различным экотворчеством. Кто-то украшал кашпо из гипса, кто-то создавал композиции на спилах деревьев, кто-то проявлял свои таланты, расписывая холсты. Отдельным участникам мастер-класса удалось освоить сразу все творческие процессы.

«Подобными проектами, которые мы реализуем при грантовой поддержке «Норникеля», мы не просто повышаем экологическую сознательность подрастающего поколения, но и учим детей творить настоящие экошедевры. Сейчас, когда участники мастер-класса поняли, что зелено может быть не только летом, думаю, они смогут украсить привычные помещения детского дома яркими панно, рисунками и поделками», – отметил депутат городского Совета Норильска Павел Семизоров, также принимавший участие в организации мастер-класса для воспитанников детского дома Дудинки.

В завершение творческого экомастер-класса участники команды «ЭкоРил» подарили ребятам панно из стабилизированного мха в форме дерева.