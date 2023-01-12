Норильчане продолжают помогать мобилизованным землякам

«На эти средства были приобретены и доставлены предметы первой необходимости и всё то, что необходимо для воинского быта. Такая поддержка, безусловно, создала наиболее комфортные условия для наших земляков, - подчеркнула Светлана Зенина, председатель фонда «Территория добра». - Всё это благодаря сплочению больших и добрых ваших сердец, всё потому, что #НорильскСвоихНеБросает».

Сбор средств продолжается и по сей день. Все желающие могут помочь нашим ребятам на сайте благотворительного фонда.

Также напомним, что в норильской епархии продолжается акция «Поддержим теплом из Норильска». Она проводится в поддержку участников специальной военной операции. Норильские умелицы шьют и вяжут тёплые носки, манишки, балаклавы. Норильчане могут присоединиться к акции. Мастерицы нуждаются в материалах и в дополнительных руках. Участницы акции собираются каждое воскресенье в 15.30 в епархиальном управлении на ул. Пушкина, 11. Уметь шить и вязать необязательно, главное - желание помочь. Также в церковной лавке можно пожертвовать средства на закупку материалов.

Кроме того, в Красноярском крае сбор средств ведёт Общероссийский народный фронт совместно с администрацией региона. Собранные средства пойдут на закупку необходимых вещей, которые могут сохранить здоровье и спасти жизнь нашим ребятам. Это каски, бронежилеты, шлемы, спальники, а также технические средства, крайне востребованные на полях сражений: квадрокоптеры, тепловизоры, оптические бинокли, приборы ночного видения и прочее.

Напоминаем, что ознакомиться с муниципальными, региональными и федеральными мерами поддержки для мобилизованных граждан и их семей можно на сайте городской администрации. Помимо этого, по ссылке можно найти необходимую информацию, которая поможет норильчанам найти решения насущных вопросов.