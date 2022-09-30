Норильчане провожают мобилизованных бойцов аплодисментами

Северобусы с норильским пополнением отправились в аэропорт примерно в 13.00. Перед этим у Городского центра культуры собрались друзья и близкие призывников, чтобы поддержать их и пожелать им удачи.

Глава Норильска Дмитрий Карасев пообщался с бойцами, пожал им руки и поблагодарил за мужество и твёрдую гражданскую позицию. «Вчера эти парни и мужчины первыми пришли в городской пункт мобилизации и заявили о своём решении служить Родине. Чувство гордости за наших героев – первое, что испытываешь при общении с ними. Просто и с уверенностью норильчане говорят о том, что не подведут. И мы не сомневаемся в этом. От всей души желаем им удачи и скорейшего возвращения. А до тех пор сделаем всё возможное, чтобы родные и близкие наших бойцов жили благополучно», - написал Дмитрий Карасев в своём телеграм-канале.

Призывников также напутствовали представители администрации, местного Совета ветеранов войны и труда, служители христианской и мусульманской конфессий. Свою лепту в общий настрой внесли творческие коллективы города.

Пункт мобилизации в Норильске открылся вчера в Городском центре культуры (ул. Орджоникидзе, 15). Здесь принимают как мобилизованных граждан, получивших повестку, так и добровольцев. Сборный пункт работает круглосуточно.