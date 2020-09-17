Норильчане, работающие с молодёжью, стали финалистами краевого конкурса профмастерства

Конкурс проходил в дистанционном формате и включал в себя несколько этапов: тестирование на знание основных понятий и структуры краевой молодежной политики, специфики социологии и психологии молодёжи, защиту кейсового задания и финальную защиту конкурсных материалов в соответствии с каждой номинацией.

От Норильска финалистами в своих номинациях стали исполняющий обязанности начальника отдела молодёжной политики управления по спорту администрации города Евгений Тихонов, директор Молодёжного центра Гульнара Эльмурзаева и специалист по работе с молодёжью Молодёжного центра Дарья Юшкова.⠀

Всего участие в конкурсе приняли более 70 работников сферы государственной молодёжной политики Красноярского края.