МАУ ИЦ «Норильские новости»

Норильчане, работающие с молодёжью, стали финалистами краевого конкурса профмастерства

Норильчане, работающие с молодёжью, стали финалистами краевого конкурса профмастерства

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Норильчане, работающие с молодёжью, стали финалистами краевого конкурса профмастерства

Гульнара Эльмурзаева (слева) и Дарья Юшкова

Конкурс проходил в дистанционном формате и включал в себя несколько этапов: тестирование на знание основных понятий и структуры краевой молодежной политики, специфики социологии и психологии молодёжи, защиту кейсового задания и финальную защиту конкурсных материалов в соответствии с каждой номинацией.

От Норильска финалистами в своих номинациях стали исполняющий обязанности начальника отдела молодёжной политики управления по спорту администрации города Евгений Тихонов, директор Молодёжного центра Гульнара Эльмурзаева и специалист по работе с молодёжью Молодёжного центра Дарья Юшкова.⠀

Всего участие в конкурсе приняли более 70 работников сферы государственной молодёжной политики Красноярского края.

17 сентября в 10:30 470
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