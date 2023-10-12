Норильчане с инвалидностью могут возместить расходы на такси

Воспользоваться правом получения компенсации могут:

- инвалиды 1, 2 группы, имеющие ограничения способности к самостоятельному передвижению 2, 3 степени;

- дети-инвалиды, имеющие ограничения способности к ориентации 2, 3 степени или имеющие ограничения способности контролировать своё поведение 2, 3 степени;

- дети-инвалиды, имеющие ограничения способности к самостоятельному передвижению 2, 3 степени;

- ветераны Великой Отечественной войны;

- вдовы умерших (погибших) участников Великой Отечественной войны;

- бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей.

Данная мера поддержки включает в себя возмещение материальных затрат на проезд легковым автотранспортом от места проживания до объекта социальной инфраструктуры, но не более четырёх тысяч рублей в месяц. Также два раза в год граждане могут возместить стоимость проезда в аэропорт «Норильск», независимо от направления (по фактической сумме затраты при предъявлении чека).

Для получения меры поддержки необходимо обратиться в управление социальной политики (Ленинский проспект, 26) с понедельника по четверг с 09.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00) и предоставить следующий пакет документов:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность законного или уполномоченного представителя;

- кассовый чек об оплате поездки и документы, подтверждающие маршрут проезда;

- документ о подтверждении регистрации на территории города (или временная регистрация);

- справка МСЭ;

- индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида;

- банковские реквизиты.

Подать документы на назначение помощи в текущем году можно до 15 декабря. За декабрь — не позднее 31 января 2024 года.