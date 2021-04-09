Норильчане смогут написать первый Всероссийский космический диктант. Он пройдёт на базе центра «IT-Куб.Норильск»

IT-Куб станет городской площадкой проведения первого Всероссийского космического диктанта. Главной площадкой страны станет центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ. Оттуда будет вестись прямая трансляция.

Диктант состоит из 30 вопросов, норильчане будут отвечать на них в режиме реального времени в ходе общей трансляции. Вопросы касаются разных сфер космических знаний: биография легенд отечественной космонавтики, жизнь и работа на орбите, исследование планет и так далее. Сложность рассчитана на участников от 12 лет. Для ответа на каждый вопрос отводится одна минута. Для регистрации участникам необходимо пройти по ссылке.

Ведущим выступит автор диктанта — лётчик-космонавт, Герой Российской Федерации, президент центра «Космонавтика и авиация» Фёдор Юрчихин. Вместе с ним вопросы зачитают знаменитые космонавты, деятели искусства и даже экипаж МКС.

Итоги диктанта подведут 25 апреля. Первые 100 победителей получат ценные призы от госкорпорации «Роскосмос» и возможность посетить главные космические предприятия нашей страны. Трём лучшим участникам диктанта в центре «Космонавтика и авиация» будут вручены наручные часы космической тематики торговой марки «Штурманские», одни из которых являются точной копией часов, которые были на руке Юрия Гагарина в его легендарном полёте.

Мероприятие будет проходить с соблюдением всех превентивных мер.