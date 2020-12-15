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Норильчане смогут повысить уровень финансовой грамотности

Норильчане смогут повысить уровень финансовой грамотности

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Норильчане смогут повысить уровень финансовой грамотности

В Красноярском крае появится региональная программа повышения финансовой грамотности.

Норильчане смогут повысить уровень финансовой грамотности

Владимир Бахарь, заместитель председателя правительства края – министр финансов, совместно с представителями органов исполнительной власти края, Сибирского федерального университета, а также территориальными органами федеральных структур – Центрального банка, Роспотребнадзора, налоговой службы, Пенсионного фонда, в режиме ВКС провёл заседание по повышению финансовой грамотности жителей региона.

- Подготовленный документ призван объединить всех участников финансового просвещения в регионе. Совместными усилиями будут решаться вопросы выработки единой региональной политики в сфере повышения финансовой грамотности населения, формирования единого информационного пространства и наполнения его доступной и актуальной информацией по финансовой тематике, – отметил Владимир Бахарь.

В ближайшее время проект будет доработан и внесён на рассмотрение правительства края.

Фото из открытых источников
15 декабря в 15:45 840
Финансовая грамотность
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