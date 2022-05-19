Норильчане собрали почти полтонны гумпомощи для пострадавших от пожаров в Красноярском крае
Норильчане собрали почти полтонны гумпомощи для пострадавших от пожаров в Красноярском крае
В регионе полыхало более 250 очагов возгорания в 18 муниципальных районах. Самый массовый пожар произошёл в городе Уяре, где огнём был уничтожен 201 дом. Всего сгорело 518 жилых домов, 309 строений и 61 автомобиль.
Более 1000 человек откликнулись на призыв мэра города Дмитрия Карасева оказать помощь пострадавшим. Буквально в течение двух часов на базе Молодёжных центров в Норильске, Талнахе и Кайеркане были развернуты пункты приёма вещей. Норильчане принесли одежду и обувь, а также посуду, постельные принадлежности и средства гигиены, в основном новые. Вещи б/у приносили тщательно выстиранными, отутюженными и упакованными в фасовочные пакеты. Директор Молодёжного центра Гульнара Эльмурзаева рассказала, что помощь оказывали как семьи, так и организации:
- Особую признательность хочется выразить волонтёрам, которые после работы или учёбы приходили в наши пункты и принимали вещи. В первые дни мы их просто принимали, а затем наши сотрудники их сортировали по возрастам и категориям. Хотелось бы также поблагодарить тех жителей, которые с трепетом отнеслись к этому процессу. Норильчане славятся отзывчивостью, бескорыстием, оперативностью.
Сложности с логистикой в регионе — причина дополнительных расходов на транспортировку. Транспортная компания Greenline, партнёр благотворительного фонда социальных инициатив «Территория добра», поддержала благородную инициативу и выразила готовность безвозмездно доставить весь гуманитарный груз к 25 мая.
Однако, как рассказывает председатель благотворительного фонда Наталья Солодовник, в приоритете остаётся всё же финансовая помощь.
Наталья Солодовник, председатель благотворительного фонда социальных программ «Территория добра»:
- В очередной раз Норильчане восхитили готовностью оперативно, активно и дружно откликаться на чужую беду. На сайте фонда «Территория добра» была организована кнопка помощи, с помощью которой можно без лишних сложностей внести денежное пожертвование. В течение недели люди собрали 100 тысяч рублей. Все эти средства уже завтра будут направлены в край на приобретение бытовой техники для пострадавших жителей деревни Павловки. Так сложилось, что там проживали только пожилые люди, и многие из них — одинокие старики. Средства мы направим на оказание именно адресной помощи.
Кнопка для пожертвований продолжает действовать на сайте «Территории добра».