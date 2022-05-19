Норильчане собрали почти полтонны гумпомощи для пострадавших от пожаров в Красноярском крае

Более 1000 человек откликнулись на призыв мэра города Дмитрия Карасева оказать помощь пострадавшим. Буквально в течение двух часов на базе Молодёжных центров в Норильске, Талнахе и Кайеркане были развернуты пункты приёма вещей. Норильчане принесли одежду и обувь, а также посуду, постельные принадлежности и средства гигиены, в основном новые. Вещи б/у приносили тщательно выстиранными, отутюженными и упакованными в фасовочные пакеты. Директор Молодёжного центра Гульнара Эльмурзаева рассказала, что помощь оказывали как семьи, так и организации:

- Особую признательность хочется выразить волонтёрам, которые после работы или учёбы приходили в наши пункты и принимали вещи. В первые дни мы их просто принимали, а затем наши сотрудники их сортировали по возрастам и категориям. Хотелось бы также поблагодарить тех жителей, которые с трепетом отнеслись к этому процессу. Норильчане славятся отзывчивостью, бескорыстием, оперативностью.

Сложности с логистикой в регионе — причина дополнительных расходов на транспортировку. Транспортная компания Greenline, партнёр благотворительного фонда социальных инициатив «Территория добра», поддержала благородную инициативу и выразила готовность безвозмездно доставить весь гуманитарный груз к 25 мая.

Однако, как рассказывает председатель благотворительного фонда Наталья Солодовник, в приоритете остаётся всё же финансовая помощь.

Наталья Солодовник, председатель благотворительного фонда социальных программ «Территория добра»:

- В очередной раз Норильчане восхитили готовностью оперативно, активно и дружно откликаться на чужую беду. На сайте фонда «Территория добра» была организована кнопка помощи, с помощью которой можно без лишних сложностей внести денежное пожертвование. В течение недели люди собрали 100 тысяч рублей. Все эти средства уже завтра будут направлены в край на приобретение бытовой техники для пострадавших жителей деревни Павловки. Так сложилось, что там проживали только пожилые люди, и многие из них — одинокие старики. Средства мы направим на оказание именно адресной помощи.

Кнопка для пожертвований продолжает действовать на сайте «Территории добра».