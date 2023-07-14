Норильчане, спасибо за труд!

В спорт-холле «Айка» чествовали лучших сотрудников «Норникеля». Более 240 работников градообразующего предприятия получили награды различного уровня. За заслуги в области металлургической промышленности и многолетнюю добросовестную работу один сотрудник медного завода удостоен звания «Заслуженный металлург Российской Федерации». Пятеро работников рудников «Таймырский», «Комсомольский», «Октябрьский» и «Скалистый» теперь носят звание «Заслуженный шахтёр Российской Федерации». 14 сотрудников «Норникеля» получили медали Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и один Орден дружбы. 10 человек были отмечены почётными грамотами и благодарственными письмами Законодательного собрания Красноярского края. Также были вручены почётные грамоты Минпромторговли РФ, почётные грамоты и благодарственные письма губернатора Красноярского края, знаки отличия «За вклад в развитие города Норильска», «За профессиональное мастерство» и юбилейные медали 70 лет городу Норильску», почётные грамоты Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

Приветствовали норильчан заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак, заместитель Полномочного представителя Президента РФ в СФО Александр Орехов, врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков, председатель краевого Заксобрания Алексей Додатко, глава Норильска Дмитрий Карасев, старший вице-президент – руководитель Норильского дивизиона – директор Заполярного филиала «Норникеля» Николай Уткин и глава Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Евгений Вершинин.

Александр Орехов:

- Уважаемые коллеги и друзья, по поручению полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе Серышева Анатолия Анатольевича поздравляю всех работников «Норникеля», ветеранов горно-металлургической отрасли с Днём металлурга, с Днём компании и всех жителей Норильска с Днём города! Вспомним тех, кто не дожил до этого дня, но чей вклад в общее дело создания и развития отрасли огромен. Стоявшие у истоков, работающие сегодня, все своим личным примером, трудом показали и показывают, что такое работать на результат даже в самое сложное время, в сложных условиях. Спасибо вам, норильчане!

Александр Новак:

- Для меня большая честь сегодня быть в Норильске и иметь возможность вручить вам государственные награды. Это высокая оценка вашего труда президентом Российской Федерации. Я не понаслышке знаю, какой он тяжёлый — самоотверженный труд в суровых климатических условиях. Искренне поздравляю всех норильчан.

Михаил Котюков:

- Уважаемые норильчане, дорогие друзья, металлурги! Очень рад быть с вами в канун Дня металлурга, Дня города и Дня компании. В начале прошлого века освоение этих мест и создание такого мощного производства на Крайнем Севере казалось фантастикой, но благодаря настойчивости, смелости, целеустремлённости людей это стало реальностью. Норильский металл в годы войны укреплял броню танков и помогал создавать лёгкую авиацию. Вклад норильчан в Победу неоценим. И сегодня вы, представители нового поколения, каждый на своём рабочем месте, тоже совершаете подвиг - в этих тяжёлых и сложных условиях, обеспечивая экономический потенциал, обеспечивая бюджетную стабильность страны. Каждый четвёртый рубль в бюджетной системе Красноярского края — из Норильска. Спасибо за труд!

Алексей Додатко:

- Уважаемые норильчане, дорогие земляки! Вам очень повезло: помимо Дня города ещё два праздника вас всех объединяют - День металлурга и День горняка. Сегодня говорим слова благодарности тем, кто своим профессиональным, крайне ответственным отношением к делу помогают не только в решении производственных задач компании, но и решают очень важные задачи для всей страны, помогают России создавать важное конкурентное преимущество. Большое спасибо вам всем: и работникам, которых мы награждаем, и руководству компании - за такое серьёзное, ответственное, по-настоящему партнёрское отношение! С праздником!

Дмитрий Карасев:

Искренне рад поздравить всех с предстоящими праздниками: с Днём металлурга, с Днём компании и, конечно же, с днём рождения нашего любимого города, с 70-летием Норильска. Три этих праздника всегда были особенными для норильчан и для всех тех, кто своим трудом ежедневно вносит особый вклад в становление «Норникеля» и города. Желаю нашему градообразующему предприятию стабильной, надёжной работы, реализации операционных и инвестиционных программ. Желаю всем металлургам, всем норильчанам благополучия, крепкого здоровья, успехов и достижения намеченных целей.

Николай Уткин:

- Дорогие коллеги, друзья, норильчане! Искренне поздравляю вас с Днём металлурга, Днём Компании и, конечно же, с юбилеем города. Исторически сложилось, что День металлурга для норильчан всегда выделялся в годовом календаре. И конечно, те успехи, которые мы демонстрируем как команда, как большой коллектив норильского комбината, компании, как угодно можно нас называть, свидетельствуют о том, что мы являемся примером - в масштабах всей страны, в масштабах российской экономики. Потому что металлургия - основа, верхушка любой производственной цепочки. Конечно, я горд, что мы с вами вывели компанию «Норникель» на такой уровень! Наша с вами задача, как всегда, несмотря ни на какие погодные условия, занимать только первое место! Для этого у нас всё есть, есть самое главное - наша сплочённая команда. Пусть в ваших сердцах остаётся преданность вашей любимой профессии.

Евгений Вершинин:

- Комбинат и Таймыр неразрывны с давних пор. «Норникель» был, есть и, надеюсь, останется социально-ответственной компанией, которая даже в самое сложное время берёт и выполняет все принятые на себя обязательства. Я благодарю вас от лица всех таймырцев за ваш нелёгкий труд, за ваше мужество. Низкий вам поклон за ту работу, которую вы делаете. С праздником!