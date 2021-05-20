Норильчане старше 55 лет смогут освоить цифровую грамотность с IT-Кубом.Норильск

На базе IT-Куба будет создано молодёжное профессиональное сообщество менторов, которые станут обучать цифровой грамотности и современным технологиям пенсионеров и норильчан в возрасте 55+. Уникальность проекта в том, что стать учениками юных айтишников смогут как работающие, так и неработающие пенсионеры, которые хотят получить дополнительные навыки использования гаджетов.

Партнер проекта, компания Cyber-Seniors: Connecting Generations Inc, безвозмездно предоставляет слушателям курсов образовательные и методические материалы. Будущие ученики научатся пользоваться интернет-сервисами, программами и приложениями компьютеров, мобильных и других цифровых устройств, кибергигиене и безопасному поведению в Сети.

Занятия будут проходить в небольших группах по четыре-пять учеников, связанных с одним юным наставником-ментором. При этом и взрослые слушатели, и менторы будут общаться не только внутри своей группы, но и с другими наставниками и учащимися, совместно искать решение общих задач и помогать друг другу в технических вопросах.

В ходе реализации проекта планируется обучить от 6 до 10 менторов из числа подростков и не менее 60 жителей Норильска в возрасте старше 55 лет; создать wiki-сервис для быстрого доступа к основной информации, ссылкам, программам и другим ресурсам, актуальным для жителей Норильска.

Проект предусматривает организацию двух образовательных потоков продолжительностью по три месяца. Набор групп в первый поток пройдёт в июле-августе, обучение продлится с сентября по декабрь 2021 года. Набор групп на второй образовательный поток запланирован в октябре, период обучения – январь-апрель 2022 года.

Сейчас на базе IT-Куба первая группа менторов обучается методике работы с пожилыми людьми. В ближайшее время совместно с куратором они разработают образовательную программу.

Стоит добавить, что у ребят в возрасте от 14 до 17 лет ещё есть время присоединиться к проекту и получить уникальный опыт в социальном проектировании, методической и педагогической работе.

Координатор проекта «Цифровое равенство» - Анастасия Гнатюк, наставник IT-Куб.Норильск (тел. +7-913-491-27-47).