Норильчане старшего возраста приняли участие в семинаре «Цифровизация XXI века. Адаптируйся, принимай, действуй»

Галин Филиппова подготовила презентацию об особенностях функционирования человеческого мозга в различные периоды жизни, способах улучшения его работы, доступных каждому, и поделилась упражнениями по развитию когнитивных способностей и памяти в зрелом возрасте. «Для активного долголетия человеку крайне важно заботиться о своем здоровье, сохранять физическую активность, вносить разнообразие в привычную рутину, слушать новую музыку и читать книги, больше общаться, чаще работать руками: писать письма, вышивать, сажать растения, — пояснила эксперт. — Несмотря на кажущуюся очевидность и простоту, мои рекомендации могут быть реализованы только при наличии у слушателей мотивации. Не возраст – помеха активности, а неумение уделять себе время, заботиться о себе, чувствовать себя. О том, как сподвигнуть себя на заботу о себе же, мы тоже поговорили».

Анастасия Гнатюк рассказала слушателям об этапах цифровизации повседневной жизни начиная с 1980-х годов до наших дней. Также она пояснила, как определить свои потребности и подобрать варианты онлайн-сервисов и приложений «под себя», не запутавшись в обилии информации. «Огромное спасибо организаторам за возможность получить столько полезной информации за один вечер. Чем дольше мы будем здоровыми и активными, в том числе что-то понимающими в новых технологиях, тем меньше хлопот доставим детям. Значит, саморазвитием нужно заниматься, учиться новому. Чтобы я могла и видео красивое на телефон снять, и услуги оплатить онлайн, и подарки детям заказать в интернет-магазине. Если не лениться – сплошные плюсы!», — поделилась эмоциями Надежда, участница семинара.

В завершение мероприятия гостям напомнили о возможностях участия в бесплатных мероприятиях грантового проекта «Цифровое равенство» по обучению цифровой грамотности людей в возрасте 55+.