Норильчане! Своевременно оплачивайте наём жилого помещения!
Норильчане! Своевременно оплачивайте наём жилого помещения!
Речь идёт о помещениях социального и коммерческого наймов, а также служебных квартир и общежитий.
Внести оплату при наличии платёжного документа можно одним из следующих способов:
- в банковском отделении;
- посредством терминалов ПАО «Сбербанк России»;
- посредством мобильного приложения «Онлайн-банк».
Кроме того, заплатить возможно наличными в кассах МУП «Расчётно-кассовый центр» при оплате коммунальных услуг.