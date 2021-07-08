Норильчане! Своевременно оплачивайте наём жилого помещения!

Речь идёт о помещениях социального и коммерческого наймов, а также служебных квартир и общежитий.

Внести оплату при наличии платёжного документа можно одним из следующих способов:

- в банковском отделении;

- посредством терминалов ПАО «Сбербанк России»;

- посредством мобильного приложения «Онлайн-банк».

Кроме того, заплатить возможно наличными в кассах МУП «Расчётно-кассовый центр» при оплате коммунальных услуг.