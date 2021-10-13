Норильчане теряют миллионы, попадаясь на уловки мошенников

Как пояснил на общегородской планёрке представитель полиции, самые «проблемные» преступления - в сфере IT-технологий. Например, после телефонных разговоров с так называемыми службами безопасности банков в прошлом месяце норильчане потеряли почти полтора миллионов рублей.

Также крупные суммы уходят со счетов горожан при попытке преуспеть в сфере инвестиций: в сентябре зафиксировано девять таких случаев, потерпевшие лишились 14 миллионов рублей. По итогам девяти месяцев этого года общий ущерб от подобных преступлений составил свыше ста миллионов рублей. При этом мошенники постоянно меняют стратегию и тактику, придумывая всё новые способы обмана. Так что полицейские призывают горожан к осторожности.

Помимо того, в сентябре выявлены 17 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, задержаны 13 человек. 18 преступлений - против жизни и здоровья, их раскрываемость составила 88%. 91 преступление - имущественное, раскрыта практически половина. В целом эффективность работы по раскрытию составляет 62,8%.