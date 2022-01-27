Норильчане, ухудшившие свои жилищные условия, не могут претендовать на жильё по соцнайму
Норильчане, ухудшившие свои жилищные условия, не могут претендовать на жильё по соцнайму
Депутатской комиссией по городскому хозяйству был рассмотрен вопрос о внесении изменений в действующее положение о порядке ведения учёта граждан, нуждающихся в жилых помещениях, и предоставления жилых помещений по договору социального найма.
В частности, речь идёт о приведении указанного документа в соответствие с изменившимся краевым законодательством. Так, с 1 января 2022 года для постановки на учёт в качестве нуждающегося в предоставлении жилья по соцнайму потребуется выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) о правах заявителя и членов его семьи на объекты недвижимого имущества на территории РФ, имеющиеся, а также имевшиеся у них в течение пяти лет (60 полных месяцев), предшествующих дате подачи заявления о принятии на учёт (ранее такая выписка предоставлялась только в отношении объектов недвижимости, находящихся в собственности на момент подачи заявления для постановки на учёт).
В соответствии с Жилищным кодексом РФ в случае если выяснится, что гражданин либо члены его семьи за последние 5 лет (60 полных месяцев) ухудшили свои жилищные условия, то они утрачивают право на постановку на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Такие же нормы будут распространяться на граждан, уже состоящих на учёте: перед предоставлением жилья по договору соцнайма будет запрошена аналогичная выписка из ЕГРН.
Внесение изменений в действующее положение о порядке ведения учёта граждан, нуждающихся в жилых помещениях, и предоставления жилых помещений по договору социального найма члены комиссии по городскому хозяйству одобрили, рекомендовав утвердить их на ближайшей сессии горсовета.