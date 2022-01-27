Норильчане, ухудшившие свои жилищные условия, не могут претендовать на жильё по соцнайму

В частности, речь идёт о приведении указанного документа в соответствие с изменившимся краевым законодательством. Так, с 1 января 2022 года для постановки на учёт в качестве нуждающегося в предоставлении жилья по соцнайму потребуется выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) о правах заявителя и членов его семьи на объекты недвижимого имущества на территории РФ, имеющиеся, а также имевшиеся у них в течение пяти лет (60 полных месяцев), предшествующих дате подачи заявления о принятии на учёт (ранее такая выписка предоставлялась только в отношении объектов недвижимости, находящихся в собственности на момент подачи заявления для постановки на учёт).

В соответствии с Жилищным кодексом РФ в случае если выяснится, что гражданин либо члены его семьи за последние 5 лет (60 полных месяцев) ухудшили свои жилищные условия, то они утрачивают право на постановку на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Такие же нормы будут распространяться на граждан, уже состоящих на учёте: перед предоставлением жилья по договору соцнайма будет запрошена аналогичная выписка из ЕГРН.

Внесение изменений в действующее положение о порядке ведения учёта граждан, нуждающихся в жилых помещениях, и предоставления жилых помещений по договору социального найма члены комиссии по городскому хозяйству одобрили, рекомендовав утвердить их на ближайшей сессии горсовета.