Норильчане выбрали название проекта благоустройства Городского озера

Голосование проходило в телеграм-канале и в группе во «ВКонтакте» газеты «Заполярная правда» – информационного партнера проекта.

39% респондентов отдали свои голоса за название «Уютное городское озеро», которое сочетает утерянное историческое и существующее официальное названия озера. За вариант «Городское озеро – озеро идей» проголосовали 34% частников опроса, за «Городское молодёжное озеро» – 27%. Всего в опросе приняли участие 170 норильчан.

Основные задачи проекта - сделать эту территорию уютным, современным и функциональным общественным пространством для проведения досуга и занятий спортом. Проект благоустройства приозерной территории создается совместными усилиями специалистов Агентства развития Норильска, администрации города и группы архитекторов студии дизайна и архитектуры Red Business. Большую роль в формировании образа будущего этой городской зоны сыграли норильские школьники и студенты, которые активно и с энтузиазмом предлагали разработчикам проекта свои идеи. Презентация проекта состоится совсем скоро.

У активных и креативных горожан еще есть возможность повлиять на окончательный вариант проекта. Для этого необходимо зарегистрироваться на встречу 12 мая в Агентстве развития Норильска.

Ссылка для регистрации: https://arnorilsk.ru/events/event/idei-blagoustrojstva-ozera-gorodskogo-obsudim-na-vstreche-s-norilchanami/

Напомним, что в этом году Норильск участвует в федеральном грантовом конкурсе лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды. Конкурс инициирован правительством страны, проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», одной из составляющих национального проекта «Жилье и городская среда», и проводится с 2018 года. Только в этом году возможность участвовать в нём получили города с численностью жителей до 200 тысяч человек (Норильск относится к этой категории городов). Активное участие горожан всех возрастов в формировании образа будущего Городского не только поможет команде проекта максимально учесть предпочтения местных жителей, чтобы сделать приозерную территорию комфортной и полезной, но и является важным критерием оценки конкурсной заявки.