Норильчане заключили 63 социальных контракта на общую сумму 8 миллионов рублей

Данная форма поддержки доступна для малообеспеченных людей или семей, чей среднедушевой доход не достигает величины прожиточного минимума. Таким образом можно решить трудную ситуацию «здесь и сейчас», говорит Ирина Правдина, специалист отдела реализации социальных гарантий управления социальной защиты населения:

- Соцконтракт стимулирует на активные действия граждан, заинтересованных в решении своих проблем. С января подано 127 заявлений.

Социальный контракт подразумевает помощь в трёх направлениях. Первое - в поиске работы. Это не означает, что за соискателя ищут работу специалисты управления соцзащиты. Здесь суть вот в чём: неработающим гражданам, стоящим на учёте в ЦЗН, положено пособие в размере 19 346 рублей, и оно выплачивается в течение одного месяца с даты заключения социального контракта и ещё три месяца с даты подтверждения факта трудоустройства.

- Важно, чтобы люди не увольнялись, проработав пару недель. В противном случае перечисления прекращаются. Повторно претендовать на соцконтракт можно только через год после закрытия первого, и такое право есть только у одного члена семьи, - поясняет Ирина Правдина.

Социальный контракт по поиску работы заключается на срок не более девяти месяцев. В приоритетном порядке помощь оказывается семейным людям с детьми.

Кроме того, можно получить дополнительные средства на обучение – правда, лишь в случае, если Центр занятости не может обеспечить профобучение. Тогда соискатель может получить выплату на курс обучения, но не более 30 000 рублей, а также 9673 рубля ежемесячно - на время учёбы, но не более трёх месяцев.

Второе направление социального контракта - поддержка индивидуальной трудовой деятельности – ИП или самозанятых граждан. Тогда выплата единовременная - в размере до 250 тысяч рублей, она может быть направлена на оплату аренды помещения, закупку оборудования, создание и оснащение дополнительных рабочих мест.

- В этом направлении нам помогает Агентство развития Норильска, которое проводит консультативную работу. Специалисты Агентства рассказывают соискателям о налоговой базе, помогают с бизнес-планом и так далее, - отметили в управлении соцзащиты.

Третье направление социального контракта - господдержка на иные мероприятия для удовлетворения текущих потребностей. То есть людям помогут в приобретении товаров первой необходимости - одежды, обуви, лекарственных препаратов, школьно-письменных принадлежностей для семьи, а также в лечении, профилактическом медосмотре. Соискателям предоставляется ежемесячная денежная выплата в размере величины прожиточного минимума. Выплачиваться она будет не больше полугода.

По этому основанию норильчане чаще всего заключают соцконтракты. Мера оказалась востребована среди родителей детей-инвалидов, а также женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком, особенно матерей-одиночек.

Надо отметить, что, заключая соцконтракт, соискатели берут на себя обязательство предоставлять письменные отчёты о тратах.

- Отчёт делается ежемесячно в течение всего срока действия контракта. В нём необходимо указать, на какие семейные нужды потрачены деньги, например, на приобретение вещей. При этом получатели второго и третьего направлений контракта должны также предоставлять чеки, подтверждающие траты, а в случае с трудоустройством - подтверждение, что по-прежнему состоят на учёте в ЦЗН, заняты поисками работы или работают. Конечно, не всех это устраивает. Кроме того, от такого вида госпомощи «отсекаются» малообеспеченные граждане, чьи счета арестованы, потому что деньги перечисляются на счёт, и они их просто не смогут получить, - поясняет Ирина Правдина.

Срок принятия решения по заявлению от соискателя на выплату по соцконтракту - в течение 10 дней с момента получения заявки, если не потребуется дополнительная проверка документов. В противном случае срок возрастает до 30 дней.

До конца года в Норильске планируется заключить соцконтракты на сумму 15,8 млн рублей.