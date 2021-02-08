Норильчанин ездил с поддельными правами

По данным сотрудников ДПС, во время патрулирования в Кайеркане был остановлен автомобиль, за рулём которого был 41-летний норильчанин. При проверке документов по базе госавтоинспекторы установили, что водительское удостоверение зарегистрировано на другого человека, который проживает в другом регионе.

Нарушитель признался, что не захотел учиться в автошколе и приобрёл права у своего знакомого за 35 тысяч рублей.

На мужчину заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Приобретение либо использование заведомо поддельного документа». Документ изъят и отправлен на экспертизу.